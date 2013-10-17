中国10月已购买逾100万吨美国玉米--JCI

路透北京10月17日 - 一家行业网站的报告称，中国10月已从美国购买约20船玉米，相当于近120万吨。中国是全球第二大玉米消费国。

上海汇易咨询有限公司(JCI)公布的数字高于路透社约12船的数字。该公司是一家有影响力的民间农业资询机构。

由于玉米丰收，推动美国玉米价格本周跌至三周低位，因此中国公司加大了收购美国玉米的力度。

JCI在其网站上(www.chinajci.com)的一份报告中称，部分船货可能无法运抵中国，因为实际运抵数量将取决于进口配额的分配情况。

中国将于明年初向各家公司分配720万吨进口配额。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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