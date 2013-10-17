中国10月已购买逾100万吨美国玉米--JCI

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京10月17日 - 一家行业网站的报告称，中国10月已从美国购买约20船玉米，相当于近120万吨。中国是全球第二大玉米消费国。
上海汇易咨询有限公司(JCI)公布的数字高于路透社约12船的数字。该公司是一家有影响力的民间农业资询机构。
由于玉米丰收，推动美国玉米价格本周跌至三周低位，因此中国公司加大了收购美国玉米的力度。
JCI在其网站上(www.chinajci.com)的一份报告中称，部分船货可能无法运抵中国，因为实际运抵数量将取决于进口配额的分配情况。
中国将于明年初向各家公司分配720万吨进口配额。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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