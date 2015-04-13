中国公安部称美国支持中国追缉外逃腐败分子的行动

路透北京4月11日 - 新华社周五报导称，美国承诺支持中国针对外逃腐败分子的追缉行动。美国国土安全部部长约翰逊近日访华，期间与中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱以及中国国务委员、公安部部长郭声琨等官员举行会晤。

报导称，约翰逊在访问期间就反恐、知识产权、海上执法、网络安全等问题与中方进行了讨论。

路透没有立即联系到美国国土安全部置评，但后者在其网站发表了一份声明。

“约翰逊与郭声琨部长同意精简遣返收到最终递解令的中国公民的流程，同时还同意将继续根据美国法律和美国价值观办理申请保护事宜，”声明称。

双方还同意“通过国际数据库，加强关于外国恐怖主义战斗人员的”信息共享。

新华社报导称，郭声琨称，希望双方认真落实两国领导人达成的重要共识，建立各层级沟通机制，增进执法互信，建设性管控分歧，照顾彼此重要关切，积极构建与中美新型大国关系相适应的新型执法合作关系。

中国公安部网站的声明称，美方积极支持中方针对外逃腐败分子的“天网”行动和公安部“猎狐2015”专项行动。

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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