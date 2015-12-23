中国称与美国就遣返五名“红通人员”展开深入磋商

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月23日 - 《中国日报》周三报导称，中国政府正与美国就遣返五名“红通人员”事宜进行深入磋商，将提供美方所需的证据。
中国中央纪委监察部网站4月公告称，按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令。其中许多人目前生活在美国、加拿大和澳大利亚。该名单中迄今已有18人落网。
《中国日报》援引未具名中央纪委官员的话称，中国正寻求美国司法协助，以将红色通缉令名单中的五人遣返回国内受审，其中四人仍在逃。
该官员称，中方正与美方就遣返杨秀珠等五名重要腐败逃犯进行磋商，杨秀珠因涉嫌非法入境在美被拘，等待遣送出境。杨秀珠已在美国申请庇护。
该官员称：“我们已决定对重大案件展开联合调查。”
报导没有提及其他四名外逃人员的姓名。
该官员称，美国已要求中国提供更多证据。
该官员称，中方正与美国司法机构就杨秀珠等五名重要嫌犯的案件展开深入磋商，中方将及时与美方交流信息，并向美国司法机构提供进一步调查所需的证据。该官员没有提供其他细节。
路透周一报导称，中国红色通缉令名单中有多人公开生活在美国和加拿大。（完）
编译：刘珞焱 编译：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。