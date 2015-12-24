中国称与美国就遣返五名“红通人员”展开深入磋商（更新版）

（新增美国国务院发言人评论）

路透北京12月23日 - 《中国日报》周三报导称，中国政府正与美国就遣返五名“红通人员”事宜进行深入磋商，将向美方提供所需的证据。

中国中央纪委监察部网站4月公告称，按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令。其中许多人目前生活在美国、加拿大和澳大利亚。该名单中迄今已有18人落网。

《中国日报》援引未具名中纪委官员的话称，中国正寻求美国司法协助，以将红色通缉令名单中的五人遣返回国内受审，其中四人仍在逃。

该官员称，中方正与美方就遣返杨秀珠等五名重要腐败逃犯进行磋商，杨秀珠因涉嫌非法入境在美被拘，等待遣送出境。杨秀珠已在美国申请庇护。

该官员称：“我们已决定对重大案件展开联合调查。”

报导没有提及其他四名外逃人员的姓名。

该官员称，美国已要求中国提供更多证据。

该官员称，中方正与美国司法机构就杨秀珠等五名重要嫌犯的案件展开深入磋商，中方将及时与美方交流信息，并向美国司法机构提供进一步调查所需的证据。该官员没有提供其他细节。

美国国务院发言人亚当斯（Katina Adams）称，在近期的中美执法合作联合联络小组会议中，中方官员同意提供关于重大外逃人员案件的证据，这样美国执法官员“就可以对起诉或遣返这些人员是否适当进行评估”。

该发言人称，只有在他国提供充足证据以供美国执法机构按照美国法律对案件进行调查的情况下，美国才会进行合作。

“美国不会把遣返程序政治化，所有案件都必须通过移民系统来解决。”该发言人说。

路透周一报导称，中国红色通缉令名单中有多人公开生活在美国和加拿大。（完）