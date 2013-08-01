中美贸易：中美联合执法，查获大量假冒商品

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透华盛顿7月31日 - 美国和中国为共同打击假冒商品而组成联合执法队伍，共查获超过24.3万件假冒电子产品，包括苹果、三星、Dr Dre和黑莓(Blackberry)等知名消费品牌。
美国海关和边境保护局(Customs and Border Protection)表示，这次长达一个月的活动是美国开展过的最大双边海关执法活动。这次活动重点关注从中国出口或美国进口的港口商品。
本次活动中只有过一次逮捕行动，不过美国官员称，这次活动表明中国政府终于采取了行动。此前美国一直指责中国盗取知识产权。
在最近的高层会谈中，两国同意将协力遏制两国之间流动的大量假冒商品。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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