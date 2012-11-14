报告敦促美国国会调查中国网络间谍活动

路透华盛顿11月14日电(记者 Jim Wolf)---美中经济与安全评估委员会(US-China Economic and Security Review Commission)周三表示，美国国会应对中国网络间谍活动进行深入评估，并考虑对受益於商业间谍活动的企业实施更严厉的惩罚。

美中经济与安全评估委员会的建议反映出其担忧，即中国已变成“互联网上最具威胁的一员。”

该委员会在递交给国会的年度报告中称，中国网络间谍活动在过去一年最明显的趋势是，针对政府、行业和公民社会的间谍活动“日益具创造性和灵活性。”

报告称，其中包括加大了对破解所谓双重认证的努力。

报告援引美国国防部的说法称，随着中国继续升级扩大核武库，中国似乎在两年内可将弹道导弹搭载到潜艇上。

委员会表示，国会应要求国务院出台将中国纳入现有和未来核裁军努力的措施。

该报告没有提到涉及中国的美国间谍活动。中国作为国际竞争对手的崛起促使美国确立了回归亚太的地缘战略政策。

报告撰写于中国的“十八大”之前，因而委员会未对中国高层变动作出分析。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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