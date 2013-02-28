中国称该国国防部网站经常遭美国黑客攻击

路透北京2月28日 - 中国国防部周四表示，2012年中国国防部网和中国军网每月平均遭受来自境外的黑客攻击达14.4万余次，其中有近三分之二来自美国。

本月，一家美国计算机安全公司表示，中国一秘密军事机构很可能是多数针对美国的一系列黑客袭击的幕后支持者。这种说法引发了中美两国之间的口水战。

中国对此指控予以否认，并称自己是黑客攻击的受害者。

现在中国首次提供了一些关于美国黑客攻击的细节。

中国国防部新闻发言人耿雁生在例行记者会上表示：“中国国防部网和中国军网自创办以来一直面临着网络攻击的严重威胁，近几年受到网络攻击的次数呈增长趋势。”

“根据IP地址显示，2012年中国国防部网和中国军网每月平均遭受来自境外的攻击达14.4万余次。其中，来自美国的攻击占62.9%。”

耿雁生表示，已注意到有关美国计划扩大网络战部队的报道，但表示该做法无助于国际社会加强网络安全的共同努力。

“我们希望美方就此作出解释和澄清，”他说道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。