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时事要闻 | 2013年 4月 9日 星期二 17:06 BJT

骆家辉呼吁中美合作应对网络盗窃

路透北京4月9日 - 美国驻华大使骆家辉周二称，中国同美国必须合作打击网络盗窃。网络攻击已成为中美关系中的一个棘手问题。

骆家辉在北京召开的中美互联网行业论坛上还表示，各国必须在互联网监管和保持互联网自由开放之间找到一个合理的平衡点。

美国情报官员一个月前首次警告称，网络攻击已取代恐怖主义活动，成为美国面临的最大威胁。

美国一家网络公司2月曾称，中国军方的一支秘密部队可能是一系列针对美国及盗窃100余家企业数据的网络攻击的幕后黑手。

中国对此予以否认，称相关说法没有事实根据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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