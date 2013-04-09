骆家辉呼吁中美合作应对网络盗窃

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透北京4月9日 - 美国驻华大使骆家辉周二称，中国同美国必须合作打击网络盗窃。网络攻击已成为中美关系中的一个棘手问题。
骆家辉在北京召开的中美互联网行业论坛上还表示，各国必须在互联网监管和保持互联网自由开放之间找到一个合理的平衡点。
美国情报官员一个月前首次警告称，网络攻击已取代恐怖主义活动，成为美国面临的最大威胁。
美国一家网络公司2月曾称，中国军方的一支秘密部队可能是一系列针对美国及盗窃100余家企业数据的网络攻击的幕后黑手。
中国对此予以否认，称相关说法没有事实根据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。