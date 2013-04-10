美国官员：网络攻击损害中国信誉

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京4月9日（记者 Terril Yue Jones） - 负责经济增长、能源和环境的美国副国务卿霍马茨（Robert Hormats）周二称，来自中国、针对美国的网络攻击有损中国信誉，令担心丧失知识产权的潜在外国投资者却步。
霍马茨表示，来自中国的黑客攻击导致在美国政府和商界滋生对中国的不信任。
中国反复表示，黑客攻击指控是无根据的，并称中国是美国一系列网络行动的受害者。
“网络攻击特别令人担忧，因为近期受关注程度非常高，以至于本打算在这投资的很多潜在投资者的信心受到了打击，”霍马茨在一个美中互联网行业论坛发表演讲后对路透说道。
“因此中国的利益受到了损害。中国确实需要关注这个问题，并决定延续这些政策是否符合他们的利益。”
霍马茨表示，确定攻击的准确来源很困难。美国一家计算机安全企业曾于2月发布报告称大量黑客攻击来自中国。
“在这个问题上进行对话很重要，让对话成为终结问题的手段、并让这一终结真正结束这些行为也很重要，”霍马茨说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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