克里称中美同意设立网络安全工作组

路透北京4月13日 - 美国国务卿克里周六表示，中国同美国将设立网络安全工作组。中美双方均在采取措施缓解两国因相互指责网络攻击而引发的紧张局势。

克里在访问中国期间对记者称，美国同中国已就加速采取网络安全行动的必要性达成共识。美国方面表示，网络安全是其最大的国家安全担忧之一。

克里称，网络安全“影响金融部门、银行和金融交易、影响到现代国家的方方面面，我们所有人-各个国家-显然都有权利保护自己的人民和权益，保护自己的基础设施”。

据新华社报道，中国外交部长王毅同克里举行会谈时表示，中美应当共同应对网络安全等问题。

最近几个月，中国同美国因网络攻击问题相互指责。美国称中国发动了针对美国政府和企业电脑网络的黑客攻击，窃取美国政府数据和商业数据。中国则称自己也是源自美国的网络攻击的受害者。

王毅向克里重申，中方反对任何形式的网络黑客攻击行为。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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