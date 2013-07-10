中美网络安全对话进展顺利

朝鲜发射一枚中程弹道导弹落入日本海--美国军方
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透北京7月10日 - 新华社周三报道称，第三次中美战略安全对话9日在华盛顿顺利举行，双方承诺加强合作。
中美两国本周在华盛顿举行高层战略与经济对话，网络安全是其中的中心议题之一。中美就网络攻击相互指责。
美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国的“棱镜”监控项目，为中国提供了反驳美国相关指责的依据。美国指控中国窃取美国企业和研究中心的知识产权。
新华社报道暗示，中美两国有关网络安全的对话取得了进展。
“（中美）双方就网络工作组机制建设、两国网络关系、网络空间国际规则、双边对话合作措施以及其他共同关心的问题进行了坦诚、深入的交流，”新华社称。
报道还称，双方表示，愿本着相互尊重、平等对话的原则建设好这一机制，“使之为双方增信释疑、管控分歧、拓展合作发挥积极作用”。
“双方同意在第四次战略安全对话之前适时举行一次非正式会议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。