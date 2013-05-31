中国国防部称无需盗取美国军事机密

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月30日 - 中国国防部周四驳斥美国媒体关于中国黑客盗取美国武器设计的报道，称中国军事发展不需要借助外力。

《华盛顿邮报》此前援引美国国防科学委员会的一份报告称，遭到盗取的设计包括作战飞机和作战船只，以及对欧洲、亚洲和海湾地区极端重要的导弹防御系统。

中国国防部发言人耿雁生驳斥了这篇报道。美国五角大楼和其他军事官员均极力淡化此事，称这一报告已经过时且言过其实。

根据中国国防部网站的报道，耿雁生在月度新闻发布会上表示：“我们认为，美方的言论存在误判，一是低估了美国五角大楼的安全防护能力，二是低估了中国人民的智慧。”

“中国完全有能力建造维护国家安全需要的武器装备。最近一段时间，中国的航母、新型作战飞机、大型运输机以及北斗卫星导航系统等装备就充分说明了这一点。”(完)