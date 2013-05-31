中国国防部称无需盗取美国军事机密

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月30日 - 中国国防部周四驳斥美国媒体关于中国黑客盗取美国武器设计的报道，称中国军事发展不需要借助外力。
《华盛顿邮报》此前援引美国国防科学委员会的一份报告称，遭到盗取的设计包括作战飞机和作战船只，以及对欧洲、亚洲和海湾地区极端重要的导弹防御系统。
中国国防部发言人耿雁生驳斥了这篇报道。美国五角大楼和其他军事官员均极力淡化此事，称这一报告已经过时且言过其实。
根据中国国防部网站的报道，耿雁生在月度新闻发布会上表示：“我们认为，美方的言论存在误判，一是低估了美国五角大楼的安全防护能力，二是低估了中国人民的智慧。”
“中国完全有能力建造维护国家安全需要的武器装备。最近一段时间，中国的航母、新型作战飞机、大型运输机以及北斗卫星导航系统等装备就充分说明了这一点。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。