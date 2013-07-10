中美网络安全对话进展顺利

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月10日 - 新华社周三报道称，第三次中美战略安全对话9日在华盛顿顺利举行，双方承诺加强合作。
中美两国本周在华盛顿举行高层战略与经济对话，网络安全是其中的中心议题之一。中美就网络攻击相互指责。
美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国的“棱镜”监控项目，为中国提供了反驳美国相关指责的依据。美国指控中国窃取美国企业和研究中心的知识产权。
新华社报道暗示，中美两国有关网络安全的对话取得了进展。
“（中美）双方就网络工作组机制建设、两国网络关系、网络空间国际规则、双边对话合作措施以及其他共同关心的问题进行了坦诚、深入的交流，”新华社称。
报道还称，双方表示，愿本着相互尊重、平等对话的原则建设好这一机制，“使之为双方增信释疑、管控分歧、拓展合作发挥积极作用”。
“双方同意在第四次战略安全对话之前适时举行一次非正式会议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12