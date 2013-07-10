中美网络安全对话进展顺利

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月10日 - 新华社周三报道称，第三次中美战略安全对话9日在华盛顿顺利举行，双方承诺加强合作。

中美两国本周在华盛顿举行高层战略与经济对话，网络安全是其中的中心议题之一。中美就网络攻击相互指责。

美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国的“棱镜”监控项目，为中国提供了反驳美国相关指责的依据。美国指控中国窃取美国企业和研究中心的知识产权。

新华社报道暗示，中美两国有关网络安全的对话取得了进展。

“（中美）双方就网络工作组机制建设、两国网络关系、网络空间国际规则、双边对话合作措施以及其他共同关心的问题进行了坦诚、深入的交流，”新华社称。

报道还称，双方表示，愿本着相互尊重、平等对话的原则建设好这一机制，“使之为双方增信释疑、管控分歧、拓展合作发挥积极作用”。

“双方同意在第四次战略安全对话之前适时举行一次非正式会议。”（完）