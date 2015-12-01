中美将举行打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话

路透华盛顿/香港11月30日（记者 Dustin Volz/Meg Shen） - 中国和美国高官本周将在华盛顿举行首次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话。

中国官媒报导称，中国国务委员、公安部部长郭声琨周日在华盛顿参加相关活动，他还将与美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）举行中国公安部与美国国土安全部第二次部级会晤。预计美国司法部部长林奇（Loretta Lynch）也会参加会谈。

外界认为，周二和周三的会谈对确立可接受的关于网络间谍活动的准则有潜在的重要影响，也是中美继续推动修复双边关系的标志。去年，美国司法部指控五名中国军人对六家美国企业进行网络攻击活动，中国以取消中美网络工作组作为回应，中国双边关系因此受影响。

网络安全长期以来一直都是中美关系的一个棘手问题。（完）