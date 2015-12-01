中美将举行打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿/香港11月30日（记者 Dustin Volz/Meg Shen） - 中国和美国高官本周将在华盛顿举行首次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话。
中国官媒报导称，中国国务委员、公安部部长郭声琨周日在华盛顿参加相关活动，他还将与美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）举行中国公安部与美国国土安全部第二次部级会晤。预计美国司法部部长林奇（Loretta Lynch）也会参加会谈。
外界认为，周二和周三的会谈对确立可接受的关于网络间谍活动的准则有潜在的重要影响，也是中美继续推动修复双边关系的标志。去年，美国司法部指控五名中国军人对六家美国企业进行网络攻击活动，中国以取消中美网络工作组作为回应，中国双边关系因此受影响。
网络安全长期以来一直都是中美关系的一个棘手问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。