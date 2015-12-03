中美达成打击网络犯罪及相关事项指导原则

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月2日 - 美国司法部周三称，美国和中国就《打击网络犯罪及相关事项指导原则》达成一致。
本周中美官员在华盛顿举行打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话，由美国司法部部长林奇、国土安全部部长约翰逊和中国国务委员、公安部部长郭声琨共同主持。
双方还将于明年春季，以网络犯罪案件、恶意网络行为和网络保护为场景举行桌面推演。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。