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时事要闻 | 2015年 12月 3日 星期四 14:24 BJT

中美达成打击网络犯罪及相关事项指导原则

路透华盛顿12月2日 - 美国司法部周三称，美国和中国就《打击网络犯罪及相关事项指导原则》达成一致。

本周中美官员在华盛顿举行打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话，由美国司法部部长林奇、国土安全部部长约翰逊和中国国务委员、公安部部长郭声琨共同主持。

双方还将于明年春季，以网络犯罪案件、恶意网络行为和网络保护为场景举行桌面推演。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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