中国称中美在网络安全领域开展对话合作面临困难

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京10月19日 - 中国国务委员杨洁篪对美国国务卿克里表示，由于美方的错误做法，当前中美在网络安全领域开展对话合作面临困难。
网络安全是影响中美关系的症结之一。近日美国联邦调查局称中国政府支持的黑客对美国企业发动了更多网络攻击，而中国方面对这类指控予以否认。
今年5月，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国决定暂停中美网络安全工作组活动。
据中国外交部网站消息，杨洁篪在波士顿与克里会晤时表示，美方应该采取积极行动，为双方恢复网络安全领域对话合作创造必要条件。
美国国家安全局承包商前雇员斯诺登曾披露，美国国家安全局侵入了中国大陆和香港的大学的网络基础设施。斯诺登事件成为中国指责美国的有力论据。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。