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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 12:46 BJT

美官员指责中国黑客使美蒙受损失，中国予以反驳

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月9日 - 美国联邦调查局(FBI)官员称，中国黑客对美从事网络窃密活动，使美国蒙受了巨大损失。中国外交部周四对此作出强烈回应。

围绕网络攻击和网络间谍活动的争议，导致中美关系趋于紧张。今年5月，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国决定暂停中美网络安全工作组活动。中国对美方的网络窃密指责予以否认。

FBI局长科米（James Comey）周日在CBS电视台的《60分钟》节目表示，中国黑客将目标对准美国大企业，而一些美国公司可能甚至都不知道系统被入侵了。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及该问题时表示，中国法律禁止黑客攻击等破坏互联网安全的行为，中国政府坚决打击相关犯罪活动。这是不容置疑的事实。

他并称：“我们再次敦促美方停止捏造事实、蓄意抹黑中国的无理做法，停止美国自身对别国发起的大规模、系统性网络攻击行为，美方想通过贼喊捉贼来转移视线的图谋是不会得逞的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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