中国称中美在网络安全领域开展对话合作面临困难

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月19日 - 中国国务委员杨洁篪对美国国务卿克里表示，由于美方的错误做法，当前中美在网络安全领域开展对话合作面临困难。

网络安全是影响中美关系的症结之一。近日美国联邦调查局称中国政府支持的黑客对美国企业发动了更多网络攻击，而中国方面对这类指控予以否认。

今年5月，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国决定暂停中美网络安全工作组活动。

据中国外交部网站消息，杨洁篪在波士顿与克里会晤时表示，美方应该采取积极行动，为双方恢复网络安全领域对话合作创造必要条件。

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登曾披露，美国国家安全局侵入了中国大陆和香港的大学的网络基础设施。斯诺登事件成为中国指责美国的有力论据。（完）