中国称中美在网络安全领域开展对话合作面临困难

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月19日 - 中国国务委员杨洁篪对美国国务卿克里表示，由于美方的错误做法，当前中美在网络安全领域开展对话合作面临困难。
网络安全是影响中美关系的症结之一。近日美国联邦调查局称中国政府支持的黑客对美国企业发动了更多网络攻击，而中国方面对这类指控予以否认。
今年5月，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国决定暂停中美网络安全工作组活动。
据中国外交部网站消息，杨洁篪在波士顿与克里会晤时表示，美方应该采取积极行动，为双方恢复网络安全领域对话合作创造必要条件。
美国国家安全局承包商前雇员斯诺登曾披露，美国国家安全局侵入了中国大陆和香港的大学的网络基础设施。斯诺登事件成为中国指责美国的有力论据。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。