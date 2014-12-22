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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:07 BJT

中国外长称中国反对一切形式网络攻击和网络恐怖行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月22日 - 中国外交部长王毅周日在电话中告诉美国国务卿克里，强调中方反对一切形式的网络攻击和网络恐怖行为。

中国外交部网站周一发表声明，称王毅周日(21日)晚间应约同美国国务卿克里通电话。声明中提到了索尼影业公司受到网络攻击一事，但没有直接提及朝鲜。

“王毅重申了中方有关立场，强调中方反对一切形式的网络攻击和网络恐怖行为，反对任何国家或个人利用他国境内设施对第三国发动网络攻击，”声明表示。（完）
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