杨洁篪称中美可在网络安全领域开展合作

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月11日 - 《中国日报》周五援引中国国务委员杨洁篪的话称，中美可以在网络安全领域开展合作，且中美可以与其他国家本着相互尊重的精神共同制定全球网络安全规则。
美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）周四对美国国会一委员会表示，美国必须加强安全措施，以应对中国黑客。
杨洁篪接受采访时称，中美可以将网络安全作为两国之间的合作点。此次采访聚焦于中国国家主席习近平9月晚些时候的访美之行。
杨洁篪称，希望中美以及其他国家能共同合作，本着相互尊重的精神共同制定全球网络安全规则。
杨洁篪称，中国也是网络攻击行为的受害者，并称对疑似黑客攻击案应实事求是地进行调查与处理。
杨洁篪还谈到南海问题，称在南海问题上美国并非争议当事方，希望美国不要插手南海问题。
他并表示，重要的是中美两国即便有不同观点，也要保持密切联系。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM