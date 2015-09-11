杨洁篪称中美可在网络安全领域开展合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月11日 - 《中国日报》周五援引中国国务委员杨洁篪的话称，中美可以在网络安全领域开展合作，且中美可以与其他国家本着相互尊重的精神共同制定全球网络安全规则。

美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）周四对美国国会一委员会表示，美国必须加强安全措施，以应对中国黑客。

杨洁篪接受采访时称，中美可以将网络安全作为两国之间的合作点。此次采访聚焦于中国国家主席习近平9月晚些时候的访美之行。

杨洁篪称，希望中美以及其他国家能共同合作，本着相互尊重的精神共同制定全球网络安全规则。

杨洁篪称，中国也是网络攻击行为的受害者，并称对疑似黑客攻击案应实事求是地进行调查与处理。

杨洁篪还谈到南海问题，称在南海问题上美国并非争议当事方，希望美国不要插手南海问题。

他并表示，重要的是中美两国即便有不同观点，也要保持密切联系。(完)