美报告称中国网络战能力威胁美军

路透华盛顿3月8日电（记者 Jim Wolf）---根据美中经济与安全评估委员会周四发布的准备提交美国国会的报告，中国的网络战能力将在冲突对美军构成“真正威胁”。

这份分析报告长达136页，由诺斯罗普格鲁曼公司（Northrop Grumman）(NOC.N)撰写。报告称，过去十年，计算机网络攻击战成为中国军方和国家发展战略的重点。

报告称，与外国企业有合作的中国贸易公司，正向中国军方提供尖端研究和技术。

报告还称，中国军方与国内电信大企关系密切，这为他们创造了国家支持的向美国军方、政府和私营行业所用电子设备供应网络渗透的途径。

据该报告，这还潜藏引发“支持国家安全的关键基础设施系统和网络出现灾难性故障”的危险。

报告称，从美国军方角度来看，“中国在计算机网络行动能力上取得了长足进展，足以在冲突中对美国军事行动构成真正威胁。”

路透就此联系中国驻美国大使馆发言人，尚未得到回复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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