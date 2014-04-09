哈格尔中国行遭遇尖锐提问

路透北京4月8日（记者 Phil Stewart） -美国国防部长哈格尔周二在北京被提问尖锐问题，与中方的互动彰显中美之间的紧张关系。

中国国防部长常万全周二与哈格尔举行联合记者会，常万全呼吁美方对日本的所作所为有所约束，并对美国另一盟国--菲律宾作出指责。

之后哈格尔在国防大学遭遇中方军官尖锐提问。一名军官对哈格尔称，他担心美国因为害怕中国终有一天成为美国难以应付的挑战，从而在东海和南海挑起麻烦。

哈格尔称美国无意遏制中国，且在东海和南海争端方面不持立场。但他当天也多次表示美国将支持其盟国。

哈格尔说：“我们与这两个国家（菲律宾和日本）都签署了共同自卫条约，我们将全面致力于履行这些条约所带来的义务。”

常万全和哈格尔对中美军事关系改善给予积极评价，并宣布深化军事关系的步骤。但这些努力仍难掩饰两国在网络间谍活动、美国对台军售以及中国军力发展等诸多问题上的分歧。

“随着人民解放军的现代化，以及中国军队扩大在亚洲及其他地区的存在，中美军队会离得更近，这提高了发生意外事故或误判的风险，”哈格尔在国防大学演讲时称。

“但这种现状也提供了新的合作机遇。”

常万全在记者会上表示，中方希望美方对日本的所作所为有所警惕，有所约束，不要听之任之，姑息养奸。

他并指出，菲律宾把自己打扮成一个受害者，一再违背自己所做的承诺，并且假借国际法的名义，就南海问题提出所谓的国际仲裁，完全是打错了算盘。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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