中国称中美同意加快推进重大军事行动相互通报机制磋商

路透北京10月30日 - 中国国防部周四称，十月中旬中国与美国军方高层在华盛顿举行会议，双方同意加快推进重大军事行动相互通报机制和海空相遇安全行为准则磋商。

中国国防部发言人杨宇军称，中国人民解放军副总参谋长王冠中与美国国防部副部长沃姆斯(Christine Wormuth)在华盛顿共同主持了第15次中美国防部防务磋商，双方就上述议题达成了共识。

“双方一致认为，深化各领域合作，建设性地处理分歧非常重要。”杨宇军在国防部例行记者会上说道。

“双方同意加快推进重大军事行动相互通报机制和海空相遇安全行为准则磋商。”

美国海军军官称，美方希望与中国海军就有关军事行动进行更明确的交流，但双方对何种属国际水域可接受行动有不同理解。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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