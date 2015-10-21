美国海军舰艇长代表团访问辽宁舰--中国海军

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月21日 - 中国海军周一称，美国海军舰艇长代表团访问了辽宁舰。在中美因南海问题关系日益紧张之际，两国努力保持军队之间的联系。
中国海军通过官方微博称，根据中美两国海军年度交往计划，10月19日下午，美国海军舰艇长代表团一行27人，赴海军辽宁舰访问。
中国海军称，美方代表团与中方舰员就训练管理、人员培训、医疗保障、舰员生活和航母发展战略等多个主题进行了互动交流。
中国海军称，美方代表团周二访问了中国海军潜艇学院。
美国前国防部长查克·哈格尔2014年参观了辽宁舰，是辽宁舰首次接待的外国访问，当时外界认为中国军方试图通过此举展现透明度。
即便如此，外界仍对中国的航空母舰计划知之甚少。
中国官媒暗示称，中国正在打造新的航母，五角大楼今年早些时候发布报告称，中国可能将在未来15年内建造多艘航母。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。