中国海军司令员吴胜利称中美海军关系进入“历史上最好时期”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月23日 - 《解放军报》周五援引中央军委委员、海军司令员吴胜利称，当前中美两国海军关系进入历史上最好时期，未来两国海军一线部队交流将逐步走向机制化。
吴胜利对来访的美国海军舰艇长代表团表示，双方共同努力通过了《海上意外相遇规则》，高层频繁互动交流，联演联训不断深化，机制磋商卓有成效，舰艇互访和一线部队交流务实深入，交流沟通更加互信有效，特别是两国海军成功组织中美“海空相遇安全行为准则”磋商并推动签署准则谅解备忘录，有效落实了两国领导人共识。
吴胜利称，这种关系来之不易，是两国海军各级官兵共同努力的结果。
吴胜利称，下一步，中国海军一线指挥员代表团还将访美，未来两国海军一线部队交流将逐步走向机制化。
吴胜利没有提及南海问题。
根据中美两国海军年度交往计划，美国海军舰艇长代表团10月18日来华访问，先后参观了中国海军辽宁舰、潜艇学院和指挥学院。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。