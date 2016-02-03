美防长卡特称2016年国防预算聚焦五大挑战 中方回应

路透北京2月3日 - 中国外交部周三称，美国仍在寻找各种借口以更多拿美国纳税人的钱扩充军力。此前美国防长卡特称，中国是美国2016年寻求5,827亿美元国防预算的一个原因。

卡特称，这项国防预算请求与去年国会批准的预算案一致，并将明确聚焦美国军队面临的五大挑战：俄罗斯、中国、朝鲜、伊朗与“伊斯兰国”。

卡特称，预算方案聚焦更高端武器的支出，以维持美国军队相对俄罗斯和中国等国家的竞争优势。

中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，“中国历来是一个爱好和平的国家，坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，去年主动宣布裁军30万。”

“中国的发展过去、现在和将来都不会对任何国家构成威胁和挑战。”

陆慷表示，“美国常年维持庞大国防预算，军费开支超过其后8个国家军费的总和，现在仍在寻找借口以便更多拿美国纳税人的钱扩充军力。”

“美方官员有关言论的用心早已路人皆知。”（完）