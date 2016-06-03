美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京6月3日 - 根据中国国防部网站公告，中国海军将派舰艇参加“环太平洋-2016”演习。
“环太平洋”演习（RIMPAC）为规模最大的国际海上演习，每两年在夏威夷举行一次，时间是6月和7月。
根据中国国防部网站公告，中国海军新闻发言人梁阳称，中国海军参加“环太平洋-2016”演习兵力由导弹驱逐舰西安舰、导弹护卫舰衡水舰、综合补给舰高邮湖舰、和平方舟医院船、综合援潜救生船长岛船及3架舰载直升机、1个特战分队、1个潜水分队组成。
公告还称，根据中美两国达成的共识，中方此次将参加火炮射击、海上补给、损管救援、反海盗、舰机协同突击、搜索救援、潜水、援潜救生等科目演练。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。