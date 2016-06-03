版本:
中国
时事要闻 | 2016年 6月 3日 星期五 11:35 BJT

中国海军将派舰艇参加“环太平洋-2016”演习

路透北京6月3日 - 根据中国国防部网站公告，中国海军将派舰艇参加“环太平洋-2016”演习。

“环太平洋”演习（RIMPAC）为规模最大的国际海上演习，每两年在夏威夷举行一次，时间是6月和7月。

根据中国国防部网站公告，中国海军新闻发言人梁阳称，中国海军参加“环太平洋-2016”演习兵力由导弹驱逐舰西安舰、导弹护卫舰衡水舰、综合补给舰高邮湖舰、和平方舟医院船、综合援潜救生船长岛船及3架舰载直升机、1个特战分队、1个潜水分队组成。

公告还称，根据中美两国达成的共识，中方此次将参加火炮射击、海上补给、损管救援、反海盗、舰机协同突击、搜索救援、潜水、援潜救生等科目演练。（完）

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐