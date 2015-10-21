美国海军舰艇长代表团访问辽宁舰--中国海军

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月21日 - 中国海军周一称，美国海军舰艇长代表团访问了辽宁舰。在中美因南海问题关系日益紧张之际，两国努力保持军队之间的联系。
中国海军通过官方微博称，根据中美两国海军年度交往计划，10月19日下午，美国海军舰艇长代表团一行27人，赴海军辽宁舰访问。
中国海军称，美方代表团与中方舰员就训练管理、人员培训、医疗保障、舰员生活和航母发展战略等多个主题进行了互动交流。
中国海军称，美方代表团周二访问了中国海军潜艇学院。
美国前国防部长查克·哈格尔2014年参观了辽宁舰，是辽宁舰首次接待的外国访问，当时外界认为中国军方试图通过此举展现透明度。
即便如此，外界仍对中国的航空母舰计划知之甚少。
中国官媒暗示称，中国正在打造新的航母，五角大楼今年早些时候发布报告称，中国可能将在未来15年内建造多艘航母。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”