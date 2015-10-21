美国海军舰艇长代表团访问辽宁舰--中国海军

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月21日 - 中国海军周一称，美国海军舰艇长代表团访问了辽宁舰。在中美因南海问题关系日益紧张之际，两国努力保持军队之间的联系。

中国海军通过官方微博称，根据中美两国海军年度交往计划，10月19日下午，美国海军舰艇长代表团一行27人，赴海军辽宁舰访问。

中国海军称，美方代表团与中方舰员就训练管理、人员培训、医疗保障、舰员生活和航母发展战略等多个主题进行了互动交流。

中国海军称，美方代表团周二访问了中国海军潜艇学院。

美国前国防部长查克·哈格尔2014年参观了辽宁舰，是辽宁舰首次接待的外国访问，当时外界认为中国军方试图通过此举展现透明度。

即便如此，外界仍对中国的航空母舰计划知之甚少。

中国官媒暗示称，中国正在打造新的航母，五角大楼今年早些时候发布报告称，中国可能将在未来15年内建造多艘航母。（完）