中国海军司令员吴胜利称中美海军关系进入“历史上最好时期”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月23日 - 《解放军报》周五援引中央军委委员、海军司令员吴胜利称，当前中美两国海军关系进入历史上最好时期，未来两国海军一线部队交流将逐步走向机制化。
吴胜利对来访的美国海军舰艇长代表团表示，双方共同努力通过了《海上意外相遇规则》，高层频繁互动交流，联演联训不断深化，机制磋商卓有成效，舰艇互访和一线部队交流务实深入，交流沟通更加互信有效，特别是两国海军成功组织中美“海空相遇安全行为准则”磋商并推动签署准则谅解备忘录，有效落实了两国领导人共识。
吴胜利称，这种关系来之不易，是两国海军各级官兵共同努力的结果。
吴胜利称，下一步，中国海军一线指挥员代表团还将访美，未来两国海军一线部队交流将逐步走向机制化。
吴胜利没有提及南海问题。
根据中美两国海军年度交往计划，美国海军舰艇长代表团10月18日来华访问，先后参观了中国海军辽宁舰、潜艇学院和指挥学院。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”