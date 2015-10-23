中国海军司令员吴胜利称中美海军关系进入“历史上最好时期”

吴胜利对来访的美国海军舰艇长代表团表示，双方共同努力通过了《海上意外相遇规则》，高层频繁互动交流，联演联训不断深化，机制磋商卓有成效，舰艇互访和一线部队交流务实深入，交流沟通更加互信有效，特别是两国海军成功组织中美“海空相遇安全行为准则”磋商并推动签署准则谅解备忘录，有效落实了两国领导人共识。