中国称中美同意加快推进重大军事行动相互通报机制磋商

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月30日 - 中国国防部周四称，十月中旬中国与美国军方高层在华盛顿举行会议，双方同意加快推进重大军事行动相互通报机制和海空相遇安全行为准则磋商。
中国国防部发言人杨宇军称，中国人民解放军副总参谋长王冠中与美国国防部副部长沃姆斯(Christine Wormuth)在华盛顿共同主持了第15次中美国防部防务磋商，双方就上述议题达成了共识。
“双方一致认为，深化各领域合作，建设性地处理分歧非常重要。”杨宇军在国防部例行记者会上说道。
“双方同意加快推进重大军事行动相互通报机制和海空相遇安全行为准则磋商。”
美国海军军官称，美方希望与中国海军就有关军事行动进行更明确的交流，但双方对何种属国际水域可接受行动有不同理解。(完)
编译：王琛 发稿：程芳
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。