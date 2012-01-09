中国称美国误判中国国防现代化意图

路透北京1月9日电---中国周一表示，美国将拓展亚洲的军事部署，是基於对中国国防现代化建设的误判。这是中国官方首次温和回应美国新国防战略。

美国上周宣布新的国防战略，将加大亚洲地区军事投入，但承诺削减美军整体规模，试图以此抑制中国渐强的军力，并保证美军在亚洲的影响力。

美国国防部发表的"国防战略评估文件"称中国崛起可能影响美国经济和安全，中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称："这份文件中针对中国的指责毫无根据，不可能取信于人。"

"中国坚定不移走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策和防御性的国防政策。"

刘为民指出："我们的国防现代化建设服务于国家安全和发展的客观需要，是维护地区和平稳定的积极因素，不对任何国家构成威胁。"（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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