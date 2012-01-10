《解放军报》警告美国战略重心调整意在遏制中国崛起

路透北京1月10日电（记者 Chris Buckley）---《解放军报》周二发表评论称，美国调整防务战略将重心转向亚太地区，意图是遏制中国崛起。

文章指出，面对美国战略重心调整，中国要保持警惕，巧施外交，淡定应对。

文章作者罗援少将称，美国"在亚太地区提前布局谋势，遏制中国崛起。尽管一些美国政要‘此地无银三百两'地宣称此举不是针对中国，但这只是欲盖弥彰。"

"放眼看去，美国在亚太地区强化与五大军事同盟的关系，调整五大军事基地群的部署，在中国周边寻求更多的军事基地准入权。"

"谁能相信你不是针对中国？不是冷战思维的回归？"

罗援在文章中警告对此无需惊慌，政府要争取亚太地区的朋友，化解对立面。

"面对此次美国战略重心调整，我们要有忧患意识，保持高度警惕，但也不必大惊小怪，"他写道。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。