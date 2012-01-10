《解放军报》警告美国战略重心调整意在遏制中国崛起

赞比亚北部地区发生6.1级地震--USGS
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京1月10日电（记者 Chris Buckley）---《解放军报》周二发表评论称，美国调整防务战略将重心转向亚太地区，意图是遏制中国崛起。
文章指出，面对美国战略重心调整，中国要保持警惕，巧施外交，淡定应对。
文章作者罗援少将称，美国"在亚太地区提前布局谋势，遏制中国崛起。尽管一些美国政要‘此地无银三百两'地宣称此举不是针对中国，但这只是欲盖弥彰。"
"放眼看去，美国在亚太地区强化与五大军事同盟的关系，调整五大军事基地群的部署，在中国周边寻求更多的军事基地准入权。"
"谁能相信你不是针对中国？不是冷战思维的回归？"
罗援在文章中警告对此无需惊慌，政府要争取亚太地区的朋友，化解对立面。
"面对此次美国战略重心调整，我们要有忧患意识，保持高度警惕，但也不必大惊小怪，"他写道。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)表示，美国华盛顿州西北部周三发生规模4.2地震。 根据该局网站，地震发生于当地时间大约晚间九点，地点为华盛顿州西图市西方75英哩(120公里)。 初步并无损害或伤亡报告传出。全美气象服务(NWS)在推特上表示，预计不致引发海啸。(完) (编译 龚芳; 审校 王洋)