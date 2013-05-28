白宫安全官员呼吁中美深化军事关系

2013年5月28日，美国总统国家安全事务助理汤姆·多尼伦与中国中央军委副主席范长龙在北京会晤。 REUTERS/Alexander F. Yuan

路透北京5月28日 - 尽管中美关系因一系列安全问题趋于紧张，美国官员周二呼吁深化与中国军方的关系，包括在维和、打击海盗和救灾等方面进行更密切的合作。

美国总统国家安全事务助理汤姆·多尼伦（Tom Donilon）在与中国中央军委副主席范长龙会面时做了上述表示。

“确保健康、稳定和可靠的军事关系是建立大国关系新模式的重要组成部分，”多尼伦在访问中国国防部时对范长龙说道。

他还表示，两国应该努力面对“非传统的安全挑战”，包括维和、救灾和打击海盗。

范长龙则呼吁建立“新型大国关系”。

两人均未提及两国领导人下月可能讨论的多个敏感话题，包括朝鲜半岛紧张局势和美国所谓中方发起的网络攻击活动。

多尼伦周一与中国国家主席习近平进行了会面，根据新华社的报道，习近平在会见期间表示中美关系处于“承上启下、继往开来的重要历史时期”。

双方均未给出中美领导人峰会将讨论话题的细节。习近平将于6月7-8日在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国总统奥巴马举行会晤。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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