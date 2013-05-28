白宫安全官员呼吁中美深化军事关系

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透北京5月28日 - 尽管中美关系因一系列安全问题趋于紧张，美国官员周二呼吁深化与中国军方的关系，包括在维和、打击海盗和救灾等方面进行更密切的合作。
美国总统国家安全事务助理汤姆·多尼伦（Tom Donilon）在与中国中央军委副主席范长龙会面时做了上述表示。
“确保健康、稳定和可靠的军事关系是建立大国关系新模式的重要组成部分，”多尼伦在访问中国国防部时对范长龙说道。
他还表示，两国应该努力面对“非传统的安全挑战”，包括维和、救灾和打击海盗。
范长龙则呼吁建立“新型大国关系”。
两人均未提及两国领导人下月可能讨论的多个敏感话题，包括朝鲜半岛紧张局势和美国所谓中方发起的网络攻击活动。
多尼伦周一与中国国家主席习近平进行了会面，根据新华社的报道，习近平在会见期间表示中美关系处于“承上启下、继往开来的重要历史时期”。
双方均未给出中美领导人峰会将讨论话题的细节。习近平将于6月7-8日在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国总统奥巴马举行会晤。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。