版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 16:27 BJT

中国回应美国防部报告 称间谍活动指责毫无根据

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月7日 - 美国国防部报告称中国正利用间谍活动搜集技术，以推动本国的军事现代化进程。中国周二对此予以反驳，称这一指责毫无根据。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上发表了上述评论。

这是美国国防部报告首次提到中国试图入侵美国的国防网络。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐