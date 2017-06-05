中国代表团计划访美 外界寄望取消美国禽类进口禁令

路透芝加哥6月2日 - 中国农业代表团将在未来几个月访问美国，令外界期待中国政府或将取消对美国家禽进口的禁令。

若中国政府取消进口禁令，将惠及美国农场主。美国农户对总统特朗普的贸易政策深感不安，后者于1月带领美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并承诺重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

美国在2015年爆发历史上最严重的禽流感疫情，自那时以来，中国一直禁止进口美国家禽，令美国生产商倍感沮丧，因为他们自去年以来仅在家禽中检出过少数几例高致病性禽流感病毒。

行业组织美国家禽蛋品出口协会的主席Jim Sumner表示，中国农业部和动物检验检疫服务机构将访问美国家禽产业，了解生产商如何对抗禽流感。

他指出，这将是自中国实施禁令以来的首次访问，9月还将有另一个中国代表团到访。

“我们希望在访问结束后，他们能够全面取消进口禁令，”Sumner在谈及9月的访问时称。(完)