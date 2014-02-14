中国反击美国在朝鲜等问题上的施压

路透北京2月14日 - 在美国国务卿克里开始访华之际，中国外交部周五对美国就朝鲜和南中国海问题向中国的施压作出回击。

克里在首尔启程前往北京时表示，中国应在帮助说服朝鲜方面发挥更多作用。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，作为负责任大国，中方一直通过各种渠道努力做朝核问题六方会谈有关各方工作，与各方保持着密切沟通，为推动解决朝核问题发挥自己的作用。

她并表示中国外交官近期访问了平壤。

根据新华社的报道，克里在与中国国家主席习近平会晤时提到了朝鲜问题，习近平阐述了中国有关立场。报道没有提供其他细节。

东海和南中国海问题很可能也是克里此行的主要议题之一。

美国海军上将Jonathan Greenert周四称，如果中国与菲律宾在南海争议水域发生冲突，美国将支持菲律宾。

华春莹表示，“美方不是南海争端当事方，应恪守在领土主权问题上不选边站队的承诺，谨言慎行，多做有益于亚太地区和平稳定的事，而不是相反。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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