中国回应美“网络窃密”指控 称美编造证据并不困难

路透北京5月29日 - 中国国防部官员周四暗示美国编造了关于中国军方人员涉嫌“网络窃密”的证据，并批评美国助长中国一些邻国在领土争议上制造事端。

本月早些时候，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国外交部召见美国驻华大使博卡斯，提出严正交涉和抗议。

当被记者问及美方就中国军方人员涉嫌“网络窃密”提出的证据时，中国国防部发言人耿雁生称：“美国在网络技术和基础设施方面拥有得天独厚的优势，编造一些所谓的‘证据’并不困难。”

耿雁生以2003年美国宣称有充分证据证明伊拉克藏有大规模杀伤性武器为例。他说：“国际社会至今没有看到美方声称的所谓‘证据’，看到的是伊拉克人民遭受的巨大战争灾难。”

耿雁生并指出：“在美国推行‘亚太再平衡’战略后，有的国家仗势妄为，在领土争议上不断制造新的事端，这些使得原本和平稳定的东海、南海局势变得不平静了。”

中国与多个邻国因领土争议引发的紧张关系近期加深，其中包括越南、菲律宾和日本。（完）

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