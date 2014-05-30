中国回应美“网络窃密”指控 称美编造证据并不困难

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月29日 - 中国国防部官员周四暗示美国编造了关于中国军方人员涉嫌“网络窃密”的证据，并批评美国助长中国一些邻国在领土争议上制造事端。
本月早些时候，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国外交部召见美国驻华大使博卡斯，提出严正交涉和抗议。
当被记者问及美方就中国军方人员涉嫌“网络窃密”提出的证据时，中国国防部发言人耿雁生称：“美国在网络技术和基础设施方面拥有得天独厚的优势，编造一些所谓的‘证据’并不困难。”
耿雁生以2003年美国宣称有充分证据证明伊拉克藏有大规模杀伤性武器为例。他说：“国际社会至今没有看到美方声称的所谓‘证据’，看到的是伊拉克人民遭受的巨大战争灾难。”
耿雁生并指出：“在美国推行‘亚太再平衡’战略后，有的国家仗势妄为，在领土争议上不断制造新的事端，这些使得原本和平稳定的东海、南海局势变得不平静了。”
中国与多个邻国因领土争议引发的紧张关系近期加深，其中包括越南、菲律宾和日本。（完）
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
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