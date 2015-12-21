王毅与克里通话 要求美国尊重中国的核心利益

路透北京12月21日 - 中国外长王毅在与美国国务卿克里通话时表示，美国需要尊重中国的核心利益，包括停止对台军售及停止派舰机到中国南沙岛礁邻近海域炫耀武力。

根据中国外交部周一发布的声明，王毅称，当前世界确实面临着各种全球性挑战，需要各方共同应对。

声明转述王毅的话称，“美方在寻求同中方合作时，应尊重中方的核心利益和重大关切。”

声明称，王毅向克里阐述了中方关于台湾及南海问题的严正立场，要求美方停止售台武器，停止派舰机到中国南沙岛礁邻近海域炫耀武力。