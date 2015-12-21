王毅与克里通话 要求美国尊重中国的核心利益

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京12月21日 - 中国外长王毅在与美国国务卿克里通话时表示，美国需要尊重中国的核心利益，包括停止对台军售及停止派舰机到中国南沙岛礁邻近海域炫耀武力。
根据中国外交部周一发布的声明，王毅称，当前世界确实面临着各种全球性挑战，需要各方共同应对。
声明转述王毅的话称，“美方在寻求同中方合作时，应尊重中方的核心利益和重大关切。”
声明称，王毅向克里阐述了中方关于台湾及南海问题的严正立场，要求美方停止售台武器，停止派舰机到中国南沙岛礁邻近海域炫耀武力。
王毅和克里还讨论了叙利亚危机以及伊朗核协议。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。