习近平下周将赴美出席核安全峰会

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月24日（记者 白宾） - 中国外交部副部长李保东周四在新闻发布会上称，中国国家主席习近平下周将出席在华盛顿举行的核安全峰会，期间将与美国总统奥巴马会晤，双方将讨论若干核安全问题，包括朝鲜问题。
李保东谈及朝鲜半岛问题时称，中方的立场是一贯的，致力于朝鲜半岛的无核化。
他表示，中方认为朝鲜半岛的问题应通过对话和协商解决，也致力于维护朝鲜半岛的和平稳定。
中国一直呼吁重启朝核六方会谈，俄罗斯也敦促朝鲜重返谈判桌。
李保东称，前一段时间中美在网络问题上的分歧被媒体“炒得沸沸扬扬”。
他表示：“在网络问题上，我们的立场也是一贯的，我们认为应通过对话和协商来解决”。
关于南海问题，李保东称中方有自己的看法和主张。他表示，如果谈起南海问题，习近平将向美方介绍中方的主张和看法。（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。