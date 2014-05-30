中国回应美“网络窃密”指控 称美编造证据并不困难

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月29日 - 中国国防部官员周四暗示美国编造了关于中国军方人员涉嫌“网络窃密”的证据，并批评美国助长中国一些邻国在领土争议上制造事端。
本月早些时候，美国以网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此后中国外交部召见美国驻华大使博卡斯，提出严正交涉和抗议。
当被记者问及美方就中国军方人员涉嫌“网络窃密”提出的证据时，中国国防部发言人耿雁生称：“美国在网络技术和基础设施方面拥有得天独厚的优势，编造一些所谓的‘证据’并不困难。”
耿雁生以2003年美国宣称有充分证据证明伊拉克藏有大规模杀伤性武器为例。他说：“国际社会至今没有看到美方声称的所谓‘证据’，看到的是伊拉克人民遭受的巨大战争灾难。”
耿雁生并指出：“在美国推行‘亚太再平衡’战略后，有的国家仗势妄为，在领土争议上不断制造新的事端，这些使得原本和平稳定的东海、南海局势变得不平静了。”
中国与多个邻国因领土争议引发的紧张关系近期加深，其中包括越南、菲律宾和日本。（完）
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12