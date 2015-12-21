王毅与克里通话 要求美国尊重中国的核心利益

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 中国外长王毅在与美国国务卿克里通话时表示，美国需要尊重中国的核心利益，包括停止对台军售及停止派舰机到中国南沙岛礁邻近海域炫耀武力。
根据中国外交部周一发布的声明，王毅称，当前世界确实面临着各种全球性挑战，需要各方共同应对。
声明转述王毅的话称，“美方在寻求同中方合作时，应尊重中方的核心利益和重大关切。”
声明称，王毅向克里阐述了中方关于台湾及南海问题的严正立场，要求美方停止售台武器，停止派舰机到中国南沙岛礁邻近海域炫耀武力。
王毅和克里还讨论了叙利亚危机以及伊朗核协议。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。