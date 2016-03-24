中国国家主席习近平下周将赴美出席核安全峰会

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月24日 - 中国外交部副部长李保东周四在新闻发布会上称，中国国家主席习近平下周将出席在华盛顿举行的核安全峰会，期间将与美国总统奥巴马会晤，双方将讨论若干核安全问题，包括朝鲜问题。
李保东谈及朝鲜半岛问题时称，中方的立场是一贯的，致力于朝鲜半岛的无核化。
他表示，中方认为朝鲜半岛的问题应通过对话和协商解决，也致力于维护朝鲜半岛的和平稳定。
中国一直呼吁重启朝核六方会谈，俄罗斯也敦促朝鲜重返谈判桌。
李保东称，前一段时间中美在网络问题上的分歧被媒体“炒得沸沸扬扬”。
他表示：“在网络问题上，我们的立场也是一贯的，我们认为应通过对话和协商来解决”。
关于南海问题，李保东称中方有自己的看法和主张。他表示，如果谈起南海问题，习近平将向美方介绍中方的主张和看法。（完）
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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