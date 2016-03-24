中国国家主席习近平下周将赴美出席核安全峰会

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月24日 - 中国外交部副部长李保东周四在新闻发布会上称，中国国家主席习近平下周将出席在华盛顿举行的核安全峰会，期间将与美国总统奥巴马会晤，双方将讨论若干核安全问题，包括朝鲜问题。

李保东谈及朝鲜半岛问题时称，中方的立场是一贯的，致力于朝鲜半岛的无核化。

他表示，中方认为朝鲜半岛的问题应通过对话和协商解决，也致力于维护朝鲜半岛的和平稳定。

中国一直呼吁重启朝核六方会谈，俄罗斯也敦促朝鲜重返谈判桌。

李保东称，前一段时间中美在网络问题上的分歧被媒体“炒得沸沸扬扬”。

他表示：“在网络问题上，我们的立场也是一贯的，我们认为应通过对话和协商来解决”。