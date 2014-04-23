分析：中国是美国企业首季获利的推手

2008年8月20日在北京拍到的可口可乐广告牌。 w REUTERS/Gil Cohen Magen

路透纽约4月22日 -中国经济成长或许正在放缓，信货紧缩疑虑也挥之不去，但对美国企业首季获利而言，这个全球第二大经济体是一股推动力。

一些美国知名企业，包括可口可乐(KO.N)、通用汽车(GM.N)、联合技术(UnitedTechnologies)(UTX.N)和麦当劳(MCD.N)，在过去一周悉数公布强劲的中国业务。有的因此抵销了在美国或欧洲业务的疲弱。

速食连锁店业者百胜集团(YumBrands)整体营收中有逾半数来自中国。该公司周二公布，第一季在中国同店销售增长9%，摆脱了去年受禽流感以及食品安全忧虑导致的鸡肉需求骤减影响。

“从出炉的数据来看，中国仍如此强劲有点出人意外，”联合技术财务长GregHayes在专访中提及集团建筑系统业务时表示。该业务包括了电梯和恒温控制设备。

最近公布的这些初步业绩报告，可能会缓解华尔街对中国经济降温将拖累美国企业在该地区业务的担忧。中国经济在首季增长7.4%，为18个月来最低，且远低于过去20年来常见的两位数增幅。

但这个增长速度仍比美国快上许多。根据最新的路透调查，美国经济受到严冬的重创，预期第一季仅增长1.1%。

中国经济成长放缓的部分原因是当局力推经济再平衡，以降低经济对出口成长的依赖，更为倚重国内消费。这对试图在中国销售的西方企业来说是件好事。

“在中国，经济成长仍然有利，”Solaris资产管理投资长TimGhriskey表示。“尽管经济成长率稍微放缓，但企业仍然做成了许多生意，特别是规模较大的企业。美国企业也分得了一杯羹。”

**汽车销售强劲**

据汤森路透Starmine的估计，分析师预计，中国776家大型和小型企业未来12个月获利料成长14.6%，营收增加9.1%，这表明了中国的经济形势。相比之下，同期美国标普500指数成分企业获利料提高9%，营收增长4%。

“如果我们看到这些中国企业预期有如此惊人的成长率，那么在中国有业务的美国企业没有理由不预期会有类似的增长率，”汤森路透资深分析师Sri Raman表示。

汽车业是受益于中国需求的一个产业。通用汽车第一季在中国销售增长12.6%，而同期美国市场销售萎缩。该公司40%的汽车都在中国市场出售。通用将于周四公布业绩。

同样，多元化工业产品生产商Illinois ToolWorks(ITW.N)周四公布，其汽车零配件生产部门中国市场营收跳增28%。

对于各类消费品企业来说，中国同样也是一个亮点。金佰利(Kimberly-Clark)(KMB.N)公布，今年第一季其在中国市场的尿布销售增长30%。可口可乐公司在中国的销售增加12%，受中国新年假期购物季前后的营销活动提振。

麦当劳称，计划今年在中国开设约300家新店，上季其中国市场同店销售增长6.6%。但公司在美国市场的营收下滑。

服装零售商Gap上周预期，未来三年在中国市场的销售将增加两倍达到10亿美元，并计划今年开设约30个店铺。2013年该公司开设了34个店铺。

Gary Goldberg Financial Services总裁OliverPursche表示，中国整体经济成长可能放缓，但消费在上升，因此我并不感到惊讶。“

多元化制造商联合技术公司为中国商业建筑提供空调、安防等系统服务，其中国市场营收增长14%。该公司奥的斯品牌电梯部门中国营收上升16%，订单飙升约25%。

可以肯定的是，对于许多公司来说，中国也是一块伤心地。IBM(IBM.N)第一季在中国市场营收锐减20%，这是该公司在中国市场遇到的系列难题之一。

苹果(AAPL.O)和高通(QCOM.O)等在中国市场有大量业务的其他美国公司，尚未公布季度业绩。(完)

(编译 戴素萍/李爽 审校 屈桂娟)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。