在美被控经济间谍罪的天大教授已获保释

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京7月30日 （记者 Sui-Lee Wee） - 天津大学媒体部门的一名官员周四称，此前在美被控经济间谍罪的天津大学教授张浩已获保释。
美国司法部5月以经济间谍罪起诉六名中国公民，张浩是其中之一。美国有关部门称其涉嫌从两家美国公司窃取商业机密。这两家公司开发的技术常被用于军事系统。
法院记录显示，美国加州圣荷西的治安法官Nathanael Cousins周二裁决张浩获保释，保释金为50万美元。
天津大学媒体部门的一名工作人员证实了张浩获保释的消息。
这名李（音）姓工作人员在电话中表示，张浩仍在美国，目前正与亲属在一起，至于罪名，他称张浩肯定还要走司法程序。
中国国际广播电台援引张浩律师的话称，张浩“状况良好”。
无法立刻联系到张浩和他在美国的律师进行置评。中国外交部未回应置评请求。由于处在非正常工作时间，美国公民及移民服务局没有回应要求置评的电话。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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