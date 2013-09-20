美联储推迟缩减QE的决定是审慎的--新华

路透北京9月19日 - 新华社周四发表英文评论称，美联储推迟紧缩大规模货币刺激政策看似是审慎的决定。

“由于全球经济前景依然黯淡，目前美联储尚不缩减购债规模的决定似乎是审慎的。”

“尽管非常规货币措施或许可以在短期内提振市场信心，但其负面效应也非常明显。”

“无秩地退出刺激政策可能引发全球市场动荡，造成负面的溢出效应，例如加剧跨境资本流动变化、全球汇市、资产价格和大宗商品价格的波动。”

评论称，美国应在作出关于量化宽松(QE)的相关决定时保持清醒，对中长期风险保持警惕。

“QE或许有助于美国减轻最新金融危机的影响，有助于保持经济复苏，但很显然，这并非灵丹妙药。”

“新兴市场希望美国和其他发达经济体能够与世界其他地区在所谓缩减刺激政策的时机和步骤上加强协调和沟通，这样市场才可能有合理的预期。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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