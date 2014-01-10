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时事要闻 | 2014年 1月 10日 星期五 17:54 BJT

中国称反对美国对其南海渔业管理规定的指责

路透北京1月10日 -中国政府周五称，反对美国对于中国南海渔业管理规定的指责。美国国务院发言人此前称，中国在南海实施的新渔业限制措施具有“挑衅性和潜在危险”。

海南省去年11月通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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