中国称反对美国对其南海渔业管理规定的指责

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月10日 - 中国政府周五称，反对美国对于中国南海渔业管理规定的指责。美国国务院发言人此前称，中国在南海实施的新渔业限制措施具有“挑衅性和潜在危险”。
海南省去年11月通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。