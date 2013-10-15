中国敦促美国尽快采取行动解决财政问题

路透北京10月15日 - 中国财政部副部长朱光耀要求美国政府采取“具体措施”解决财政问题，并避免公债违约。作为美国公债最大的持有国，中国在距离美国债务上限最后期限只剩下两天时，发出上述最新警告。

朱光耀周二是在中英经济财金对话期间的新闻发布会上发表该评论的。

他同时敦促美国应当承担维护国际金融市场稳定的责任。

他称，长期而言，美国必须化解财政僵局，必须尽快上调债务上限以信守公债不违约的承诺，并维持美国经济的成长势头，避免拖累全球经济。(完)

(编译 王翔琼；审校 屈桂娟)

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