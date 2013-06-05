中国掌握大量数据显示美国对中国目标发起网络攻击--官员

路透北京6月5日 - 中国国家互联网应急中心(CNCERT)主任黄澄清称，他有海量数据显示源自美国境内针对中国目标的攻击大量存在，但是把这一问题归罪到美国政府头上“技术层面上是不负责任的做法”。他还呼吁加强合作，打击黑客行为。

网络安全是美国政府的一个重点关切的问题，预计也将成为美国总统奥巴马和中国国家主席习近平周五开始会晤时的主要话题。

白宫官员周二称，奥巴马将在会见期间指出美国认为中国应对来自中国境内的网络攻击活动负有责任，必须采取行动遏制高科技间谍行为。

黄澄清批评华府利用媒体掀起网络安全疑虑，并称这些问题的解决应该通过对话而不是对抗。

他表示，“如果我们想指责美国的话有大量数据，但这无助于问题的解决。”

中国日报周三援引他前一天讲话的报道称，“他们把没有告诉我们的问题大肆渲染，如果跟我们说的话有些问题是能解决的，为什么不让我们知道呢？这不是解决问题的建设性思路。”

黄澄清指出，CNCERT却在与美方合作，今年1月至4月接到的32起来自美国方面的网络安全投诉，除了部分恶意IP地址尝试攻击事件因对方提供证据不足无法处理外，其余的事件中方均及时处理并向美方反馈。

美国《华盛顿邮报》上月末报道称，中国黑客窃取美国多项重要武器系统的设计。

黄澄清并未否认该报道，只是暗示如果美国政府想要确保武器计划的安全，就不应该让它们可以通过网络渠道被获得。

“即使遵循一般的保密原则，也绝不可能放在互联网上，”他说道。

他表示，来自美国境内的网络攻击与美国提出遭受的攻击一样多。

CNCERT称，2013年1-5月，位于美国的4062台控制服务器控制了中国境内近291万台主机。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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