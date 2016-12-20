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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 13:25 BJT

中国称已将上周截获的美国无人潜航器顺利移交给美方

路透北京12月20日 - 中国国防部周二称，中方已将上周在南中国海海域截获的美国无人潜航器交还美方。

“中美双方经友好协商，于12月20日中午在南海有关海域顺利完成美无人潜航器的移交工作，”中国国防部的一份简短声明中称。

声明未说明详情。(完)

(编译 王琛；审校 刘秀红)

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